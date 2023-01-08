بن رحمة يتوج بجائزة جديدة في فريقه ويست هام

حصد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، جائزة فريدية جديد، في فريقه ويست هام الإنجليزي، نظير تألقه مع هذا الأخير.

وأعلنت إدارة نادي ويست هام، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية، تتويج بن رحمة، بجائزة رجل المباراة، عن آدائه أمام برينتفورد في كأس الاتحاد.

كما وجهت إدارة النادي الإنجليزي تهانيها لنجمها الدولي الجزائري من خلال تغريدة، أرفقتها بصورة اللاعب.

يذكر أن سعيد بن رحمة، منح أمس السبت، الفوز والتأهل لناديه ويست هام، أمام برينتفور، بتسجيله الهدف الوحيد في هذا اللقاء.