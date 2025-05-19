بن رحمة يتوج بدوري يلو ويحقق الصعود لدوري روشن السعودي
بقلم كريم تيغرمت
توّج الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، أمس الأحد، بلقب دوري يلو السعودي، رفقة ناديه نيوم، ليضمن بذلك الصعود لدوري روشن.
وخاض سعيد بن رحمة، أمس الأحد، آخر مباراة له مع ناديه نيوم، في دوري يلو، في مواجهة فريق الزلفي.
وتمكن بن رحمة من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريقه في هذه المباراة، التي انتهت بنتيحة التعادل الإيجابي.
وبهذه النتيجة، رسم بن رحمة، و ناديه نيوم، تتويجهم بلقب دوري يلو، وتحقيقهم الصعود إلى دوري روشن السعودي.
الفنان بن رحمة 💫#نيوم_الزلفي#دوري_يلو
— نادي نيوم الرياضي (@NEOMSportsClub) May 18, 2025
🎥 | سعيد بن رحمة لاعب فريق #نيوم يحتفل مع والدته في حفل التتويج بكأس دوري الدرجة الأولى السعودي. pic.twitter.com/m3IZmdPKoS
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) May 18, 2025
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