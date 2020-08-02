بن رحمة يتوعد “فولهام”: “نريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة”

توعد الجزائري “سعيد بن رحمة”، نجم “برينتفورد”، نادي “فولهام”، قبل المباراة النهائية لـ “البلاي أوف”، أين الفائز بينهما سيصعد إلى “البريميرليغ”.

وصرح “بن رحمة” قائلا عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب لشهر جويلية في “الشامبينشيب”: “أنا سعيد بهذه الجائزة خاصة ان أدائي ساعد الفريق في تحقيق نتائج إيجابية”.

وأضاف: “هذا مجهود كل اللاعبين أيضا، كما يجب أن أشيد بالمدرب “توماس فرانك”، الذي منحني ثقته الكاملة”.

وتابع: “الآن علينا إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة”.

يذكر أن “برينتفورد” سيواجه “فولهام” بعد غد الثلاثاء على ملعب “ويمبلي”.