بن رحمة يتوّج بدوري المؤتمر الأوروبي ويدخل تاريخ الكرة الجزائرية

تمكّن الدولي الجزائري سعيد بن رحمة من قيادة فريقه ويست هام للتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لأول مرة في مشواره الكروي.

وسجّل بن رحمة هدفا شخصيا له في الدقيقة 62 من عمر الشوط الأول عن طريقة ضربة جزاء، قبل أن يستبدله مدربه في الدقيقة 76 من عمر المباراة المثيرة.

ليعود زميله مويل ويسجّل الهدف الثاني في أخر أطوار المباراة التي جرت بعاصمة التشيك براغ.

كما قدّم بن رحمة مباراة قوية على صعيده الشخصي، و شارك في التتويج بهدفه الذي سجّله، و كان سببا في فرحته الكبيرة جدا.

وأصبح مهاجم الخضر ثاني لاعب جزائري يسجّل في نهائي المسابقات الأوروبية بعد النجم رابح ماجر وثالث لاعب عربي بعد ماجر ومحمد صلاح.

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