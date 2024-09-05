بن رحمة: “يجب المحافظة على الطاقة الإيجابية قبل التحديات القادمة”

أكد سعيد بن رحمة أن الفوز مستحق أمام غينيا الاستوائية بثنائية نظيفة. في تصفيات كان 2025.

وقال بن رحمة في المنطقة المختلطة بملعب ميلود هدفي: “يجب أن نحافظ على الطاقة الإيجابية. ونعمل على الفوز بالنقاط الثلاث مجددا أمام ليبيريا”.

وأضاف مهاجم ليون الفرنسي: “وهران لن تتغير أبدا، أنا هنا في بلدي وسعيد جدا، سنركز كثيرا على التحدي القادم والسعي وراء تحقيق هدفنا”.

وأردف بن رحمة: “أملك سلسلة لعب من المباريات الرسمية، الحمد لله سأعمل على تقديم ما لدي”.

وختم: “أنا جد مرتاح مع المنتخب الوطني، والمدرب وزملائي يضعون كامل الثقة في شخصي”.

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