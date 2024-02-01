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الرياضة

بن رحمة يجتاز الفحوصات الطبية تمهيدا لانتقاله إلى ليون

بقلم عزيز طالبي
بن رحمة يجتاز الفحوصات الطبية تمهيدا لانتقاله إلى ليون
بن رحمة
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كشف الإعلام الفرنسي، اليوم الخميس، عن إجراء الدولي الجزائري سعيد بن رحمة الفحص الطبي تمهيدا لحمله قميص أولمبيك ليون.

و تواجد سعيد بن رحمة في مركز التدريبات و التحضيرات التابع لفريق ليون الفرنسي، أين نجح في كل التفاصيل الطبية في انتظار الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.

و من المنتظر، آن تدفع إدارة ليون 5 مليون أورو مقابل الإعارة بالإضافة إلى 12 مليون قيمة فسخ العقد الجزائي في شهر جوان.

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