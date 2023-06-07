بن رحمة يحتفل بالتتويج رفقة والدته ويتوشّح العلم الجزائري

احتفل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بتتويجه التاريخي بمنافسة دوري المؤتمر الأوروبية رفقة فريقه ويست هام على حساب فيورنتينا.

وظهر سعيد بن رحمة وهو يصول و يجول ملعب براغ بالتشيك الذي احتضن الموقعة الكروية وهو برفقة والدته التي لم ينساها، وهو المعروف عنه قربه منها كثيرا.

كما توشح بن رحمة العلم الجزائري الذي يبدو أنه متعلّق به أشد التعلّق.

كما احتفل بن رحمة بشكل هيستيري رفقة عائلته كاملة وأنصار “المطارق” في المستطيل الأخضر. وحتى فوق المدرجات خاصة وأنه كان له الفضل الكبير في التتويج باللقب.

يذكر، ان بن رحمة أصبح أول لاعب جزائري وعربي وافريقي يسجّل في نهائي المسابقة الأوروبية.

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