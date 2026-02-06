بن رحمة يحسم المواجهة الجزائرية أمام لكحل في الدوري السعودي

حسم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة المواجهة الجزائرية التي جمعته بمواطنه فيكتور لكحل، بعدما قاد ناديه نيوم لتحقيق فوز مهم أمام الرياض، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وظهر بن رحمة بأداء قوي ولافت، حيث كان أحد أبرز نجوم اللقاء، مساهماً في السيطرة المطلقة لنادي نيوم على مجريات المباراة طيلة التسعين دقيقة، بفضل تحركاته السريعة ولمساته الحاسمة في الخط الأمامي، في مواجهة دفاعية صعبة فرضها فريق الرياض.

في المقابل، سجّل فيكتور لكحل ظهوره الأول في الدوري السعودي بألوان نادي الرياض، مقدماً مردوداً مقبولاً في وسط الميدان، ومحاولاً موازنة اللعب والحد من خطورة المنافس، غير أن جهوده لم تكن كافية لتفادي الهزيمة أو الخروج بنتيجة إيجابية.

ويؤكد هذا اللقاء الحضور المتزايد للاعبين الجزائريين في دوري روشن، ودورهم البارز في رفع المستوى الفني للمسابقة.