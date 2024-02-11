بن رحمة يحقق أول فوز له رفقة ليون في الليغ 1

قاد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة فريقه ليون الفرنسي لتحقيق الفوز أمام مونبيليه بهدفين مقابل هدف في أول لقاء له بألوان “لوال”.

وشارك بن رحمة أساسيا في المباراة إلى غاية الدقيقة 57 من عمر المواجهة المثيرة التي جرت ضمن الجولة 21 من البطولة الفرنسية التي جرت بملعب “لاموسون”.

وحقق مهاجم الخضر بداية مثالية مع ليون في البطولة الفرنسية بتحقيق الفوز و تقديم مستوى كبير، حيث نال تنقيط 7.5 من 10 حسب الموقع المتخصص “هوسكورد” العالمي.

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