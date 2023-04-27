بن رحمة يحقق رقما قياسيا في البريميرليغ هذا الموسم

تألق الدولي الجزائري السعيد بن رحمة، أمس الأربعاء، في مواجهة فريقه واست هام ضد ليفربول برسم الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتي شارك فيها لاعب الخضر، أساسيا لغاية الدقيقة 71 من المواجهة، التي جرت بالملعب الأولمبي لندن.

عرفت سقوط واست هام بهدفين مقابل هدف وحيد، عقّدت من وضعية نادي المطارق، في صراع ضمان البقاء في البريميرليغ.

إذ يحتل واست هام المركز 14 في الترتيب بـ 34 نقطة، على بعد 5 نقاط من أول المهددين بالسقوط للشمبين شيب ليستر سيتي صاحب 29 نقطة.

ورغم خسارة نادي واست هام، حقق الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة، رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وحسب ما نشر عبر تويتر، موقع “صوفا سبور” المتخصص في إحصائيات اللاعبين، أمس الأربعاء، بعد المواجهة، فإن بن رحمة حقق 8 مراوغات ناجحة في اللقاء.

وهو الرقم الأعلى في مباراة واحدة هذا الموسم في البريميرليغ، وثاني أعلى رقم لبن رحمة هذا الموسم.

للإشارة، يُعد اللاعب السعيد بن رحمة، ثاني أكثر اللاعبين فعالية في نادية واست هام، أكثر فعالية هذا الموسم.

حيث سجل بن رحمة 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، في كل المنافسات من أصل 20 مباراة هذا الموسم.

وخلف زميله بوين جاروود صاحب 5 أهداف و 4 تمريرات حاسمة من أصل 32 مباراة خاضها اللاعب الإنجليزي هذا الموسم.