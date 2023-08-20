بن رحمة يحقق فوزا مبهرا رفقة ويست هام امام تشيلسي

حقق الدولي الجزائري سعيد بن رحمة فوزا مبهرا رفقة فريقه ويست هام اليوم الأحد، أمام تشيلسي في الجولة الثانية من البريمرليغ.

وفاز بن رحمة و رفقائه، على تشيلسي بثلاثية مقابل واحد، أين سجلها كل من أكرد، أونطونيو وباكيتا.

كما شارك بن رحمة أساسيا وقدم ما عليه رغم فشله في المشاركة في المهرجان التهديفي.

وستكون الفرصة مواتية لـ “المطارق” من اجل التأكيد مجددا خلال الاسبوع المقبل والفوز بالنقاط الثلاث. حينما يحلون ضيوفا على نادي برايتون بملعب “فالمر”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti