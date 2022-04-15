بن رحمة يخرج عن صمته “إذا كان ردّ الفيفا سلبي هذا ما سنفعله”

أكد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة أنه لا يزال تحت الصدمة من إقصاء الخضر من سباق التأهل إلى مونديال قطر بعد الخسارة أمام الكاميرون.

كما ابدى رحمة رأيه في التظلم الذي قدمته الفاف إلى الفيفا “الأمر كان صعبا بالنسبة لنا. الجميع شاهد لقطات المباراة والأخطاء التحكيمية. نحن ننتظرالقرار”.

وانتقد بن رحمة الحكم غاساما الذي تسبّب في فضيحة “للأسف قدمنا كل ما لدينا لكن الأخطاء الكارثية تسبّب في الخسارة بهذه الطريقة. هناك الكثير من المرارة لأننا لم نخطئ من جانبنا”.

وختم مهاجم ويست هام “بعد 4 سنوات من العمل لكننا لم نتأهل. إذا كانت هناك إجابة سلبية وجب علينا النظر إلى المستقبل والاستعداد للتحديات المقبلة”.

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