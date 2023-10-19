بن رحمة يخرج عن صمته ويوجه رسالته لبلماضي بطريقته الخاصة

نشر الدولي الجزائري سعيد بن رحمة صورة له بالقميص الوطني رفقة “إيموجي” للعلم الوطني، مع وقوفه شامخا أثناء عزف النشيد الوطني.

و أشار سعيد بن رحمة بطريقته الخاصة إلى نسيانه حادثته مع الناخب الوطني جمال بلماضي خلال مباراة مصر، وأثناء استبداله.

وفي صورة “سيميولوجية” رائعة، أكد مهاجم الخضر إلى استعداده التام لتلبية نداء الوطن، مستقبلا حين دعوته للمشاركة في مباريات كأس العالم و كأس افريقيا المقبلة التي ستجري بكوت ديفوار.

كما خرج بن رحمة عن صمته الطويل، منذ حادثته، حيث استغل الأمر إلى أن تهدأ الأوضاع، ليجدد وفائه للألوان الوطنية.

ولقي مهاجم ويست هام دعما منقطع النظير من قبل المعلقين عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، لتعطيه دفعة قوية من أجل تقديم الأفضل في قادم المواعيد.

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