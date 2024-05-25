بن رحمة يخسر نهائي كأس الرابطة لصالح البياسجي

خسر الدولي الجزائري سعيد بن رحمة نهائي كأس الرابطة الفرنسي رفقة نادي ليون أمام البياسجي بعد الهزيمة بنتيجة 2 مقابل 1.

وشارك سعيد بن رحمة أساسيا في المباراة، التي جرت القواعد بملعب “بيار موروا” بليون.

كما خرج بن رحمة في الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني، بعدما قدم ما عليه طيلة الفترة التي لعبها.

وقالت تقارير فرنسية مباشرة عقب النهائي، أن ليون سيجسد رسميا فكرة شراء بند بن رحمة من ناديه ويست هام الإنجليزي. بعد تألق لاعبه بشكل لافت للإنتباه منذ أن وطأت قدماه ملعب “بيار موروا”.