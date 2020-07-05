بن رحمة يخطف الأضواء في انجلترا ويهدد رقم ايغويرو

أصبح الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، حديث الصحافة الإنجليزية هذا الموسم، بالنظر لمردوده الكبير هذا الموسم رفقة برينتفورد، والذي جعل منه منافسا مباشرا لنجم السيتي ايغويرو.

وبعد تسجيله أمس السبت، لثلاثية في مرمى نادي ويغان، أصبح بن رحمة، اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثية في مناسبتين هذا الموسم، في التشامبين شيب.

ووفقا لإحصائيات موقع “أوبتا”، فإن الدولي الجزائري، هو ثاني لاعب الأكثر تسجيلا لـ”الهاتريك”، في الدوريات الأربع الإنجليزية، منذ الموسم الماضي.

ويملك سعيد بن رحمة في رصيده (3 هاتريك) منذ الموسم الماضي، بفارق هاتريك واحد، عن هداف السيتي سيرجيو اغويرو، الذي يتصدر الترتيب بـ (4 هاتريك).