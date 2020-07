بن رحمة يخطف الأضواء في انجلترا ويهدد رقم ايغويرو

وبعد تسجيله أمس السبت، لثلاثية في مرمى نادي ويغان، أصبح بن رحمة، اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثية في مناسبتين هذا الموسم، في التشامبين شيب.

ووفقا لإحصائيات موقع “أوبتا”، فإن الدولي الجزائري، هو ثاني لاعب الأكثر تسجيلا لـ”الهاتريك”، في الدوريات الأربع الإنجليزية، منذ الموسم الماضي.

ويملك سعيد بن رحمة في رصيده (3 هاتريك) منذ الموسم الماضي، بفارق هاتريك واحد، عن هداف السيتي سيرجيو اغويرو، الذي يتصدر الترتيب بـ (4 هاتريك).

5/3 – Brentford have won 5 consecutive games in England’s top four tiers without conceding a goal for the first time in their history, while only Sergio Agüero (4) has scored more hat-tricks in England’s top four tiers than Saïd Benrahma since the start of last season (3). Chase. pic.twitter.com/ORCb5C0KXd

