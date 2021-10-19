بن رحمة يدفع مويز لتغيير خُطته

يتجه دافيد مويز، مدرب نادي ويست هام يونايتد، لتغيير خُططه للميركاتو الشتوي، بسبب الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، المُتألق بشكل لافت للأنظار منذ بداية الطبعة الجديدة من البريميرليغ الإنجليزية.

وكشفت جريدة “دايلي ستار” البريطانية، بأن التقني الأسكتلندي كان راغبا في إسترجاع خدمات جيسي لينغارد من مانشسر يونايتد، ولكن ما يُقدمه مُحارب الصحراء، دفعه لتغيير وجهة نظره والسعي لتدعيم مناصب جديدة غير الجناح الأيسر.

ويتواجد بن رحمة في أفضل أحواله في الموسم الجديد، حيث تحول لعنصر أساسي بصفة دائمة مع “الهامرز”، وتمكن من المُساهمة في خمسة أهداف في الدوري لحد الآن.

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