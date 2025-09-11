بن رحمة يردّ على شائعات خلافه مع بلايلي !

ردّ الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بطريقة ذكية وواضحة على الشائعات التي راجت مؤخرًا حول وجود خلاف مزعوم بينه وبين زميله في المنتخب الوطني يوسف بلايلي، والتي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي بعد مباراة الخضر أمام منتخب غينيا.

وكانت بعض الصفحات قد ربطت بين “الستوريات” التي نشرها بن رحمة مؤخرًا عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” وبين خلاف محتمل مع بلايلي، خاصة بعد أن ظهر في صور فردية بقميص المنتخب، مرفقة بأغانٍ تمجد مشواره مع الخضر، في توقيت جاء عقب الانتقادات التي طالته بسبب أدائه الباهت في مواجهة غينيا ضمن تصفيات كأس العالم.

ورأى بعض المتابعين أن بن رحمة حاول من خلال تلك المنشورات تبرير مكانته في التشكيلة، في ظل المنافسة المباشرة مع بلايلي على نفس المركز الهجومي، مما غذى الشائعات حول توتر العلاقة بين الطرفين داخل صفوف المنتخب.

لكن بن رحمة وضع حدًا لهذه التأويلات، بعدما عاد اليوم ونشر صورة تجمعه بيوسف بلايلي، أرفقها بتعليق وُصف بالودي والمباشر، كتب فيه “أخي بلايلي”، إلى جانب مقطع موسيقي لأغنية رياضية تشيد بإنجازات المنتخب الوطني، في إشارة واضحة إلى وحدة اللاعبين، وتفنيدًا لأي حديث عن خلافات داخلية.

هذه الخطوة لقيت تفاعلًا واسعًا من الجماهير الجزائرية التي ثمّنت تصرف بن رحمة، مؤكدة على أهمية روح المجموعة في المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، والحاجة إلى التكاتف خلف المدرب فلاديمير بيتكوفيتش.