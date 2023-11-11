بن رحمة يرد على بلماضي بعد الاستغناء عنه في تربص الخضر

رد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة على خطوة الناخب الوطني جمال بلماضي المستغني عنه في قائمته المتعلقة بالتربص التحضيري لمبارتي الصومال وموزمبيق.

ونشر سعيد بن رحمة صورة له، اليوم السبت،عبر الصفحة الرسمية له، على انستغرام، وسط ابتسامة عريضة، و في صورة ابستمولوجية لسعيد بن رحمة، التي تدل على تقبل القرار بصدر رحب. وأنه جاهز في أي وقت للعودة للكتيبة الوطنية.

كما ظهر بن رحمة وهو سعيد جدا في التدريبات مع فريقه ويست هام رغم الوضعية الحرجة التي تعرض لها. مع الكوتش بلماضي، خلال التشابك بالأيدي بين الثنائي في لقاء مصر الودي.

ويريد مهاجم الخضر إعادة العلاقة الطيبة التي كانت تجمعه ببلماضي في وقت سابق، مشيرا إلى أن هذه الأمور تحدث في ميادين كرة القدم.

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