بن رحمة يساهم في تحقيق ويست هام أول فوز له هذا الموسم

ساهم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، في تحقيق فريقه ويست هام، أول فوز له هذا الموسم في البريمرليغ، على حساب أستون فيلا.

وبدأ سعيد بن رحمة، بهذه المبارة التي جمعتهم بنادي أستون فيلا ضمن الجولة الرابعة، من على كرسي بدلاء فيرقه.

كما دخل الدولي الجزائري، بديلا في الشوط الثاني، مقدما الإضافة الهجومية اللازمة ليسجل ويست هام الهدف الوحيد في هذه المبارة في الدقيقة الـ47.

وانتهت هذه المواجهة بتحقيق سعيد بن رحمة، وناديه ويست هام، أول فوز لهم في البطولة، بهدف نظيف على حساب أستون فيلا.