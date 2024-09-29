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الرياضة

بن رحمة يستعيد مستواه ويقود ليون لفوز جديد

بقلم عزيز طالبي
بن رحمة يستعيد مستواه ويقود ليون لفوز جديد
بن رحمة
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قاد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة فريقه ليون الفرنسي للفوز أمام المستضيف نادي تولوز في قمة الجولة السادسة من عمر الليغ 1.

وقدم سعيد بن رحمة مستوى جيد، في اللقاء الذي شاكر في بشكل اساسي و فاز رفقة زملائه في الفريق بثنائية مقابل واحد.

واستعاد “لوال” إمكانياته تدريجيا بعد تحقيق الفوز الكبير اليوم أمام النادي المستضيف، والصعود إلى المرتبة العاشرة، في انتظار التأكيد خلال المباراة القادمة من البطولة الفرنسية.

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