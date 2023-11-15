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الرياضة

بن رحمة يستغل فترة التوقف الدولي بزيارة البقاع المقدسة  

بقلم عزيز طالبي
بن رحمة يستغل فترة التوقف الدولي بزيارة البقاع المقدسة  
رحمة
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استغل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة فترة التوقف الدولي رفقة فريق ويست هام الإنجليزي بأداء مناسك العمرة رفقة عائلته.

ورافق سعيد بن رحمة عدد من أفراد عائلته، ووالدته التي أخذ معها عدد من الصور، التي فضل تبادلها رفقة عشاقه على صفحته الرسمية على “انستغرام”.

كما استغل سعيد بن رحمة نجم ويست هام فرصة راحته الحالية بعدما تم الاستغناء عن خدماته من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي.

للإشارة، أن بلماضي استغنى عن خدمات بن رحمة من التربص المقام بسيدي موسى الذي يحضر فيه زملائه لمباراة الصومال التي ستجري غدا بملعب نيلسون مانديلا في إطار تصفيات المونديال.

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