بن رحمة يسجل أول أهدافه مع نيوم السعودي

افتتح لاعب “الخضر” سعيد بن رحمة، اليوم الاثنين، عداده التهديفي، بألوان ناديه نيوم السعودي، الذي التحق به في الميركاتو الشتوي الماضي، معارا من أولمبيك ليون الفرنسي.

ونجح بن رحمة، في تسجيل ثاني أهداف ناديه العائد بانتصار رائع من مواجهته للمضيف الحزم. من مخالفة مباشرة، عند الدقيقة الـ 81. برسم الجولة الـ 23 من دوري “يلو” السعودي.

وبذلك، يواصل نادي نيوم، طريقه بخطى ثابتة نحو الصعود إلى دوري “روشن”. وهو المتواجد في الصدارة بـ 50 نقطة وعلى بعد 8 خطوات كاملة من الوصيف الحزم. و10 نقاط عن صاحب المركز الثالث بمباراة منقوصة، نادي العدالة.

للإشارة فإن بن رحمة، لعب قبل مباراة اليوم في 3 مناسبات مع نيوم، بمعدل 270 دقيقة لم يبصم خلالها على أي مساهمة تهديفية.

سعيد بن رحمة يسجل هدف خيالي مع نيوم 💙🤯🇩🇿

pic.twitter.com/X1J6EqVsgQ — عمرو (@bt3) February 24, 2025

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور