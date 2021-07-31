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الرياضة

بن رحمة يسجل هدف عالمي في شباك فريقه السابق

بقلم كريم.تيغرمت
بن رحمة يسجل هدف عالمي في شباك فريقه السابق
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يواصل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة تألقه خلال التحضيرات الصيفية التي يخوضها رفقة ناديه ويست هام الانجليزي استعدادا للموسم الجديد.

وشارك بن رحمة، اليوم السبت، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه ويست هام، في المباراة الودية التحضيرية، التي جمعتهم بناديه السابق برينتفور.

وتألق الدولي الجزائري في هذه الودية، من خلال الآداء الكبير الذي بصم عليه، بالإضافة لتمكنه من هز شباك برينتفور بطريقة عالمية، من خلال عمل فردي.

يذكر أن سعيد بن رحمة، حمل ألوان نادي برينتفور لموسمين كاملين، أين تألق بشكل لافت، ما سمح له بالانتقال إلى ويست هام

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