بن رحمة يسقط أمام واتفورد بثنائية

سقط الدولي الجزائري سعيد بن رحمة وناديه برينتفورد، بثنائية دون رد أمام واتفورد، ظهيرة اليوم السبت.

وشارك نجم المنتخب الوطني، بصفة أساسية ولكنه فشل في صناعة الفارق، أمام فريق ينشط في البريميرليغ وعرف مدافعوه كيفية إيقافه.

وتعتبر هذه ثاني مُباراة لمُحارب الصحراء، خلال أقل من أسبوع، بعد الإنتصار على حساب آرسنال منذ أيام مضت.

يُشار بأن نهاية موسم “الشامبين شيب”، ستكون مهمة جدا بالنسبة لإبن عين تيموشنت من أجل رفع أسهمه، تحسبا للميركاتو الصيفي.

ويمتلك صاحب المُراوغات السحرية الكثير من العروض من الدرجة الممتازة، أبرزها من تشيلسي، واست هام وأستون فيلا.