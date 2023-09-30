بن رحمة يشارك بديلا ويحقق فوز جديد مع ويست هام على حساب شفيلد

حقق الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، اليوم السبت، فوز جديد، رفقة ناديه ويست هام، على حساب نادي شفيلد، لحساب البريمرليغ.

وبدأ بن رحمة، هذه المباراة، من على كرسي البدلاء، قبل ان يسجل دخوله في الدقيقة الـ72، بديلا لزميله ألفاريز.

وقدم الدولي الجزائري، ونجم ويست هام الإنجليزي، مردود في المستوى، خلال الدقائق القليلة التي شارك فيها.

وانتهت هذه المواجهة بفوز بن رحمة، وناديه ويست هام، بنتيجة هدفين دون رد، على حساب نادي شفيلد.