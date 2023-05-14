بن رحمة يشارك بديلا ويسقط بثنائية أمام برنتفورد

انهزم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، رفقة ناديه ويست هام، اليوم الأحد، بثنائية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهم بنادي برينتفورد.

وبدأ بن رحمة، هذه المباراة من على دكة البدلاء، قبل أن يتم اقحامه انطلاق من الدقيقة 59، أين كان فريقه متأخرا في النتيجة بثنائية.

وسعى الدولي الجزائري لتقديم الإظافة اللازمة لفريقه خلال الدقائق التي شارك فيها، من خلال صناعته لبعض الفرص، لكن دون نتيجة.

وانتهت هذه المواجهة بهزيمة سعيد بن رحمة، وناديه ويست هام، أمام مضيفهم برينتفورد، بثنائية دون رد.