بن رحمة يشارك بديلا وينهزم رفقة ويست هام أمام ايفرتون

انهزم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، وناديه ويست هام، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعتهم بفريق ايفرتون لحساب البريمرليغ.

وبدأ بن رحمة هذه المباراة من على دكة بدلاء ناديه ويست هام، بسبب الخيارات الفنية لمدرب ديفيد مويس.

وبعد تلقي ويست هام الهدف الاول في الدقيقة الـ51، أقحم المدرب ديفيد مويس، لاعبه الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ57، على امل تعديل النتيجة.

وانتهى هذا اللقاء بهزيمة سعيد بن رحمة، وناديه ويست هام، بهدف دون رد، لصالح الضيف نادي برايتون.