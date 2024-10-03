بن رحمة يشارك في فوز ليون الكبير أمام غلاسكو رينجرز

شارك الجناح الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة، اليوم الخميس، في فوز فريقه أولمبيك ليون، أمام غلاسكو رينجرز الأسكتلندي، برباعية مقابل هدف.

وتدخل المباراة التي احتضنها ملعب ““إيبروكس” بمدينة غلاسكو، في إطار الجولة الثانية لدور مجموعات “الأوروبا ليغ”.

وشارك لاعب الخضر، بن رحمة، بديلاً في هذه المواجهة عند الدقيقة الـ76. وقدم أداءً متوسط خلال الدقائق الـ14 التي لعبها.

ولمس، بن رحمة، الكرة في 10 مناسبات، قدم منها 4 تمريرات ناجحة، منها تمريرة مفتاحية ومراوغتان ناجحتان.

للإشارة، حقق أولمبيك ليون الفوز الثاني في منافسة “الأوروبا ليغ” بعد أن قاد نادي الجنوب الفرنسي لتحقيق الفوز في الجولة الأولى أمام أولمبياكوس اليوناني بإحرازه الهدف الثاني.