بن رحمة يشارك في فوز ويست هام المبهر في الدوري الإنجليزي

شارك الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في الفوز الكبير لفريقه ويست هام أمام نوتنغهام فورست برباعية نظيفة في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وشارك بن رحمة أساسيا في المباراة أين قدّم مستوى جيّد على طول الخط، كما شارك في اغلب المناسبات الهجومية لفريقه.

وقدّم بن رحمة تمريرتين حاسمتين، على طبق لرفقائه. طيلة الفترة التي لعبها قبل أن يستبدله المدرب دافيد مويس في الدقيقة 83 بزميله فورنالز.

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