بن رحمة يشد الرحال صوب المكسيك

سافر الدولي الجزائري سعيد بن رحمة إلى المكسيك لقضاء إجازته الصيفية بعد الموسم الشاق له مع فريقه ويست هام الإنجليزي.

ونشر بن رحمة صورته عبر صفحته الرسمية على “انستغرام” في احد الغابات التابعة بإحدى المنتجعات المكسيكية.

وغادر مهاجم الخضر صوب أمريكا اللاتينية بعدما كان متواجد يوم أمس في مدينة وهران وفي بعض مدن الغرب الجزائري أين زار عائلته الكبيرة وأبناء عمومته.

كما استغل فرصة مناسبة عيد الأضحى أين قضاه بمسقط رأسه بين عين تموشنت ومستغانم.

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