بن رحمة يشكر “مدربه” ويريد رد الدين له !

شكر “سعيد بن رحمة” مدربه “توماس فرانك” على ما قام به، عندما فقد نجم الخضر والده، مؤكدا أنه لن يسنى تلك الوقفة أبدا.

وقال “بن رحمة” في تصريحات لصحيفة “دايلي مايل”: “لقد ساندني ودعمني عندما فقدت والدي”.

وأضاف: “لقد منحني الورقة البيضاء وقال لي أنه يمكنني العودة للفريق متى أريد وأن أخذ كل الوقت المناسب قبل العودة”.

وتابع: “لم يضغط علي حتى أعود إلى الملاعب وهذا الأمر لن أنساه، لقد عدت للفريق لأنني كنت أحب اللعب ولأنها كانت رغبة والدي”.

وختم كلامه: “أشعر أنه يجب أن أرد الدين لفريقي ولمدربي ولهذا ألعب كل يوم بفخر مع برينتفورد”.