“بن رحمة” يشيد بمدربه وجماهير الفريق تصفه بالأفضل !

أشاد “سعيد بن رحمة” نجم “برينتفورد” بمدربه “توماس فرانك” بعد أن تألق النجم الجزائري بشكل كبير في مباراة “هال سيتي”.

وقال “بن رحمة” في تصريحات للموقع الرسمي للفريق: “لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن شكري للمدرب توماس فرانك”.

وأضاف: “لقد ساعدني كثيرا ومنحني الثقة اللازمة أكثر من أي شخص كان”.

وتابع: “أهدافي السبت الماضي كانت من أجل والدي ولكن أيضا من أجل توماس، لأنه وثق في إمكانياتي وجعلني لاعبا آخرا”.

في نفس السياق، وصفت جماهير “برينتفورد” اللاعب الجزائري بـ “الأفضل” في “الشامبيونشيب” لما يقدمه من أداء مثالي.