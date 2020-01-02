بن رحمة يصنع الحدث في “إنجلترا”

الرياضة
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بن رحمة يصنع الحدث في “إنجلترا”
بقلم أمير بهلول

صنع النجم الجزائري “سعيد بن رحمة” الحدث في إنجلترا بعد مراوغته العالمية في مباراة فريقه “برينتفورد” أمس الأربعاء.

ونشر الحساب الرسمي لـ “برينتفورد” مراوغة “بن رحمة” في التويتر تحت عنوان: “ممنوع على الأطفال الصغار”.

كما تداول مختلف رواد مواقع التواصل الإجتماعي لقطة المراوغة حينما رفع الكرة فوق المدافع على الطريقة البرازيلية.

يذكر أن النجم الجزائري مطلوب بقوة في كل من “توتنهام” و “أستون فيلا”، غير أن إدارة “برينتفورد” ترفض رحيله في الوقت الحالي.


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