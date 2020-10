بن رحمة يصنع الحدث في إنجلترا

هدف “بن رحمة” الثاني في مرمى “فولهام” كان عالميا خاصة بعد مراوغته اللاعب الخصم بطريقة فنية رائعة وتسديدة قوية من خارج 18.

هذا الهدف جعل نجم “توتنهام” السابق “دارين بانت” لا يصدق ما شاهده وأعجب به كثيرا.

وغرد “بانت” عبر “التويتر”: “بن رحمة فعل ذلك في مباراة بثت على التلفاز، يجب أن يكون في البريميرليغ يتمتع بالكثير من المهارات”.

وتداولت مختلف المواقع العالمية فيديو هدف “بن رحمة” الثاني الذي أبهر الجميع.

Benrahma just did that on TV 😂😂 he needs to be in the premier league , to much quality

