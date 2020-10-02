بن رحمة يصنع الحدث في إنجلترا

الرياضة
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بن رحمة يصنع الحدث في إنجلترا
بقلم أمير بهلول

صنع النجم الجزائري “سعيد بن رحمة”، الحدث في إنجلترا، خاصة عندما سجل ثنائية عالمية في شباك “فولهام” أمس الخميس.

هدف “بن رحمة” الثاني في مرمى “فولهام” كان عالميا خاصة بعد مراوغته اللاعب الخصم بطريقة فنية رائعة وتسديدة قوية من خارج 18.

هذا الهدف جعل نجم “توتنهام” السابق “دارين بانت” لا يصدق ما شاهده وأعجب به كثيرا.

وغرد “بانت” عبر “التويتر”: “بن رحمة فعل ذلك في مباراة بثت على التلفاز، يجب أن يكون في البريميرليغ يتمتع بالكثير من المهارات”.

وتداولت مختلف المواقع العالمية فيديو هدف “بن رحمة” الثاني الذي أبهر الجميع.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=896302

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