بن رحمة يصنع الحدث في “انجلترا”

يواصل النجم الجزائري “سعيد بن رحمة”، التألق مع فريقه “برينتفورد” في مباريات “الشامبيونشيب” وهذا ما جعله حديث العام والخاص في إنجلترا.

وبلغة الأرقام، فإن “بن رحمة” هو أكثر من سجل في “الشامبيونشيب” منذ بداية 2020 (6 أهداف) متفوقا على كل المهاجمين.

كما أن نجم الخضر يعتبر من بين أكثر اللاعبين صناعة للفرصة هذا الموسم وهذا ما جعله محل اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية.

يذكر أن “بن رحمة” كان قد سجل هدفا آخرا سهرة أمس الثلاثاء أمام “ليدز” ليواصل فريقه المنافسة على الصعود إلى “البريميرليغ”.