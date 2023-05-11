بن رحمة يضع قدما في نهائي المؤتمر الأوروبي

قاد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة من قيادة فريقه ويست هام للفوز بثنائية مقابل واحد أمام أزاد ألكامار بثنائية مقابل واحد.

ووضع سعيد بن رحمة ورفقائه قدما في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعد تحقيق نتيجة إيجابية بملعب “لندن” الاولمبي. في انتظار ترسيم التأهل في لقاء العودة.

وستجري مباراة أمام الخصم الهولندي بملعب “أفاس” يوم الخميس 18 ماي المقبل.

وسيكون بن رحمة ممثّل الجزائر الوحيد في البطولة بعدما أقصي عدد منهم سابقا على غرار سليماني. ولاعبي نيس الممثّلين في براهيمي وعطال وبوعناني وبوداوي.

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