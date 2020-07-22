“بن رحمة” يضيع الصعود المباشر بغرابة رفقة “برينتفورد”

الرياضة
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“بن رحمة” يضيع الصعود المباشر بغرابة رفقة “برينتفورد” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

ضيع سهرة اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري “سعيد بن رحمة” ورقة الصعود المباشر للبريمرليغ بطريقة غريبة رفقة فريقه “برينتفورد”.

“برينتفورد” انهزم بهدفين لهدف ضد الضيف “بارنسلي” لحساب الجولة ال46 والآخيرة من دوري الدرجة الأولى الانجليزي.

هزيمة أبقت “برينتفورد” في المركز الثالث ب81 نقطة بينما الفوز كان سيسمح لزملاء نجم الخضر بالقفز للمركز الثاني ومرافقة ليدز يونايتد للبريمرليغ.

الغرابة تكمن في أن صاحب المركز الثاني ويست برومويتش ألبيون تعثر على ميدانه وتعادل بهدفين لهدفين ضد كوينز بارك رينجرز ليبقى ب83 نقطة ويضمن صعوده.

زملاء “بن رحمة” الذي شارك طيلة أطوار اللقاء سيشاركون في الملحق المؤهل للصعود.


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