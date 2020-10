بن رحمة يضيع مواجهة محرز رفقة ويست هام

وكشف نادي ويست هام، عبر الحساب الرسمي للنادي، عن قائمة اللاعبين المعنيين بهذه المباراة، التي غاب عنها اسم بن رحمة.

ويعود غياب الدولي الجزائري، عن هذه المباراة، لرغبة مدربه ديفيد مويز، في منح الوقت الكافي لبن رحمة، للإندماج مع الفريق، قبل اشراكه في مواجهة رسمية.

يذكر أن سعيد بن رحمة، انضم هدا الصيف إلى نادي ويست هام، على شكل إعارة، قادما من نادي برينتفورد.

Here's how we line up for today's match… ⚒#WHUMCI pic.twitter.com/exw3U0kLOM

