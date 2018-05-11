بن رحمة يطرق أبواب “الخضر” بمخالفتين رائعتين

سجل اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة ثنائية رائعة سهرة اليوم الجمعة في لقاء فريقه “شاتورو” ضد “بريست”.

في الجولة ال38 والأخيرة من الدرجة الثانية الفرنسية.

وجاءت ثنائية بن رحمة بمخالفتين مباشرتين رائعتين في الدقيقتين ال63 وال88 على التوالي مُجنبا فريقه الهزيمة.

وشارك صاحب الرقم 10 في كامل أطوار اللقاء مايُثُبت تواجده في لياقة عالية مع نهاية الموسم.

وبفضل تألقه اليوم سيكون بن رحمة تحت أنظار الناخب الوطني رابح ماجر في المواعيد المقبلة بداية بتربص جوان.

وكان بن رحمة قد شارك مع الخضر في عهد المدرب الفرنسي كريستيان غوركوف.