بن رحمة يظهر بقميص خاص في تدريبات ويست هام

ظهر الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، اليوم الأربعاء، بقميص خاص، خلال مشاركته في التدريبات الجماعية لناديه ويست هام.

ونشرت إدارة نادي ويست هام الانجليزي، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر” مقطع فيديو، أظهر بن رحمة ورفاقه بقمصان خاصة.

كما برز الدولي الجزائري، مرتديا قميص بألوان ناديه، يحمل الرقم (22) وعبارة “أمي”، تكريما لوالدته، في هذا اليوم الخاص.

وتأتي هذه الخرجة من سعيد بن رحمة، وزملائه في ويست هام، بمناسبة عيد المرأة العالمي، الموافق لتاريخ 8 مارس.