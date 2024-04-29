بن رحمة يعزز حظوظ أولمبيك ليون في التأهل لدوري المؤتمرات

تألق اللاعب الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة، في مواجهة فريقه أولمبيك ليون أمام موناكو، برسم الجولة 31 من “الليغ1” الفرنسية.

وتمكن لاعب الخضر، من قيادة فريقه لتحقيق الفوز في المواجهة التي شارك فيها أساسيا لغاية الدقيقة 65، ومكن أولمبيك ليون، من الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بعد أن قدم تمريرة الهدف الأول لزميله بالفريق لاكازيت في الدقيقة 22 وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وبهذا الفوز رفع أولمبيك ليون رصيده للنقطة 44 في ترتيب “الليغ1” بالمركز الثامن، وبفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز السادس لانس، المؤهل إلى دوري المؤتمرات الموسم المقبل، قبل 7 جولات من نهاية الدوري الفرنسي.

وللإشارة، شارك بن رحمة مع أولمبيك ليون منذ التحاقه بصفوفه خلال الميركاتو الشتوي الماضي، في 10 مقابلات 8 مناسبات منها كأساسي، وسجل هدفينت وقدم تمريرتين حاسمتين.