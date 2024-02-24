بن رحمة يعلق على أول أهدافه بألوان “لوال”

عبّر الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، عن سعادته الكبيرة، بأول أهدافه رفقة نادي أولمبيك ليون الفرنسي، الذي التحق به في الميركاتو الشتوي الفارط، قادما من وست هام الانجليزي.

ونجح لاعب الخضر، مباشرة بعد مشاركته بديلا أمس الجمعة، في إهداء “لوال” انتصارا صعبا أمام ميتز، بتسجيله ثاني أهداف المباراة، حينما كان التعادل بهدف لمثله يفرض منطقه.

وفي ندوة صحفية نشطها بعد اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 23 من الليغ1، قال بن رحمة: “سجلت مباشرة بعد دخولي، ولكن الأهم أن الفريق واصل سلسلة انتصاراته”.

ليضيف لاعب الخضر: “هذا الهدف سيجعلني في أفضل حال، لقد شعرت بالفعل بالتحسن، وتجرأت أكثر… زملائي والمدرب يثقون بي كثيرا”.

وبخصوص النتائج الايجابية التي يحققها رفقة النادي بـ 3 انتصارات في 3 لقاءات. ردّ بن رحمة: “أنا فأل خير على الفريق.. حقيقة هناك مجموعة رائعة وجد متماسكة، وتسير في نفس الاتجاه وتستمتع، المدرب يحاول تحسيس الجميع، نعمل بجد وفي أفضل الظروف”.

وختم الدولي الجزائري: “اليوم نحن نركز على أنفسنا ولا نريد أن ندخل في متاهة الحسابات. يجب أن نحافظ على متعة اللعب معا.. لقد سيطرنا بشكل جيد على المباراة في شوطها الثاني واستحوذنا على الكرة وسجلنا في الوقت المناسب.”