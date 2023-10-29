بن رحمة يعود إلى دكة بدلاء ويست هام في مواجهة ايفرتون

يخوض الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، اليوم الأحد، رفقة ناديه ويست هام، مباراة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، في مواجهة ايفرتون.

وكشف إدارة ويت هام، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، التشكيلة الأساسية التي سبدأ هذه المواجهة، والتي غاب عنها اسم بن رحمة.

وبعد اشراكه أساسية في المباراة الأخيرة للفريق أمام أولمبياكوس، ضمن الدوري الأوروبي، قرر المدرب ديفيد مويس، ابقاء بن رحمة، على دكة البدلاء، أمام ايفرتون.

يذكر أن سعيد بن رحمة، يعيش وضعية متذبذبة هذا الموسم مع ناديه ويست هام، بعدم مشاركته أساسيا في كل مباريات الفريق.