بن رحمة يعود إلى قائمة ليون الفرنسي

سجّل اللاعب الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، عودته إلى قائمة ناديه أولمبيك ليون الفرنسي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي “لوال” عبر منصة “إكس”، عن قائمة اللاعبين الذين اختارهم المدرب بيار ساج، لمواجهة اليوم الخميس، أمام أولمبياكوس اليوناني، في الجولة الأولى من “اليوروبا ليغ”، والتي عرفت تواجد بن رحمة.

وكان لاعب الخضر، قد استبعد عن قائمة ليون، في اللقاء الأخير أمام أولمبيك مارسيليا. برسم الجولة الـ 5 من “الليغ1” الفرنسية، وذلك، بعدما اكتفى بالجلوس احتياطيا، قبلها في مواجهتي ستراسبورغ ولانس، في الجولتين الـ 3 والـ 4.

ويمر سعيد بن رحمة، بفترة صعبة رفقة ليون، الذي التحق بها نهائيا الصائفة الفارطة. بعد نصف موسم معارا من وست هام الانجليزي، بمشاركته في لقاءين فقط منذ بداية الموسم. بمجموع 171 دقيقة، لم يساهم خلالها في أي هدف.