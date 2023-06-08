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الرياضة

بن رحمة يغيب عن تشكيلة الموسم لدوري المؤتمرات!

بقلم فيصل زيان بوزيان
بن رحمة يغيب عن تشكيلة الموسم لدوري المؤتمرات!
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شهدت التشكيلة المثالية لمنافسة دوري المؤتمرات الأوروبية، غياب لاعب المنتخب الوطني، ونجم واست هام الإنجليزي، السعيد بن رحمة.

وخلت تشكيلة أفضل 11 لاعب في المنافسة الأوروبية لهذا الموسم، خلو إسم اللاعب بن رحمة، رغم مستوياته الجيدة التي قدمها مع فريقه طيلة المنافسة.

حيث شارك بن رحمة، مع واست هام في دوري المؤتمرات، في 11 مباراة، 9 منها كأساسي، وسجل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

كما نال بن رحمة جائزة رجل المواجهة في مناسبتين في هذه المنافسة الأوروبية هذا الموسم.

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