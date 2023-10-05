بن رحمة يغيب مجددا عن التشكيلة الأساسية لويست هام

يواجه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، اليوم الخميس، رفقة ناديه ويست هام، مضيفهم فرايبورج الألماني، لحسبا الدوري الاوربي.

وكشفت إدارة ويست هام، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تشكيلتها الأساسية، والتي غاب عنها اسم بن رحمة.

وفضل المدرب ديفيد مويس، ابقاء الدولي الجزائري، على دكة البدلاء مجددا، مع امكانية الاعتماد عليه في الشوط الثاني.

وتعد هذه ثالث مباراة، يغيب فيها سعيد بن رحمة هذا الموسم عن التشكيلة الأساسية لويست هام، بعد مبارتي شفيلد، وليفربول.