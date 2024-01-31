بن رحمة يفاجئ إدارة واست هام ويرفض الرحيل
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت تقارير إعلامية بريطانية، اليوم الأربعاء، عن مستجدات جديدة بشأن مستقبل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بنادي واست هام.
وحسبما كشفه الصُحفي البريطاني، فابريز هوكينز، عبر منصة “إكس”، فإن اللاعب بن رحمة لا يزال متواجدا بالأراضي البريطانية، ومن المفترض أن ينضم إلى نادي ليون الفرنسي قبل يوم غد الخميس، رغم توصّل إدارتي واست هام وليون إلى إتفاق يقضي بالانتقال اللاعب إلى النادي الفرنسي.
🚨Toujours pas d’accord total entre Lyon et Saïd Benrahma
🔹En réflexion, le joueur est toujours en Angleterre et devrait rejoindre Lyon avant jeudi soir
🔹Lyon et West Ham ont trouvé un accord depuis hier ✅
🔹La priorité de la direction sportive était Arnaut Danjuma pic.twitter.com/NdiNxhHH90
— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 31, 2024
رابط دائم : https://nhar.tv/wZWcR