بن رحمة يفاجئ إدارة واست هام ويرفض الرحيل

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، اليوم الأربعاء، عن مستجدات جديدة بشأن مستقبل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بنادي واست هام.

وحسبما كشفه الصُحفي البريطاني، فابريز هوكينز، عبر منصة “إكس”، فإن اللاعب بن رحمة لا يزال متواجدا بالأراضي البريطانية، ومن المفترض أن ينضم إلى نادي ليون الفرنسي قبل يوم غد الخميس، رغم توصّل إدارتي واست هام وليون إلى إتفاق يقضي بالانتقال اللاعب إلى النادي الفرنسي.