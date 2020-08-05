بن رحمة يفشل في تحقيق الصعود للبريميرليغ ولكن.. !

فشل نادي “برينتفورد” في تحقيق الصعود للبريميرليغ بعد خسارته في نهائي البلاي أوف أمام فولهام بنتيجة 2-1.

بن رحمة كان يمني النفس في قيادة فريقه للبريميرليغ، غير أنه لم يقدم تلك المباراة الكبيرة التي كانت متوقعة منه شأنه شأن جميع اللاعبين.

وأوضحت الصحف البريطانية، أن الضغط كان كبيرا على لاعبي “برينتفورد” وهو السبب الرئيسي لأدائهم غير المعتاد في مباراة النهائي.

في نفس السياق، بنسبة كبيرة مباراة أمس الثلاثاء هي الأخيرة لـ “بن رحمة” بألوان “برينتفورد”، أين سيحط الرحال في أحد كبار الدوري الإنجليزي.

فكل من “تشيلسي” و”أرسنال” و”أستون فيلا” يريدون خطفه والتعاقد معه في أقرب وقت ممكن.