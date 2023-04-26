بن رحمة يفشل في قيادة ويست هام للإطاحة بليفربول

شارك الدولي الجزائري سعيد بن رحمة أساسيا في مباراة فريقه ويست هام أمام ليفربول في قمة الجولة 32 من البريمرليغ.

وقدّم سعيد بن رحمة أساسيا في المباراة اين قدّما ما عليه، رغم فشله في التهديف. كما فشل بن رحمة في قيادة فريقه للإطاحة بليفربول بعد انهزام بثنائية مقابل واحد.

ودخل مهاجم الخضر بـ “لوك” جديد أين جلب الأنظار، بعدما قام بـ “صبغ الشعر”.

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