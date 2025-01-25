بن رحمة يقترب من خوض تجربة خليجية

كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن الجناح الدولي الجزائري الناشط في صفوف أولمبيك ليون، السعيد بن رحمة، يقترب تغيير الأجواء.

وذلك بالإنتقال إلى أحد الدوريات الخليجية خلال هذا الميركاتو الشتوي.

وحسب ما كشفه صحفي موقع “Foot mercato”، سانتي أونا، فإن لاعب الخضر، بن رحمة، يقترب من الإنضمام لنادي نيوم، الناشط في الدرجة الثانية السعودية.

وأوضح المصدر، أن اللاعب السابق لواستهام السابق، في مفاوضات متقدمة مع النادي السعودي.

للإشارة، سبق لإدارة “لوال” أن رفضت مؤخرا عرضا من نادي نيوم بقيمة 7 ملايين أورو، للتعاقد مع بن رحمة، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.