بن رحمة يقترب من خوض تجربة خليجية
كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن الجناح الدولي الجزائري الناشط في صفوف أولمبيك ليون، السعيد بن رحمة، يقترب تغيير الأجواء.
وذلك بالإنتقال إلى أحد الدوريات الخليجية خلال هذا الميركاتو الشتوي.
وحسب ما كشفه صحفي موقع “Foot mercato”، سانتي أونا، فإن لاعب الخضر، بن رحمة، يقترب من الإنضمام لنادي نيوم، الناشط في الدرجة الثانية السعودية.
وأوضح المصدر، أن اللاعب السابق لواستهام السابق، في مفاوضات متقدمة مع النادي السعودي.
للإشارة، سبق لإدارة “لوال” أن رفضت مؤخرا عرضا من نادي نيوم بقيمة 7 ملايين أورو، للتعاقد مع بن رحمة، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.
ومن المنتظر، أن ترضخ إدارة نادي أولمبيك ليون، لإغراءات السعودية، خاصة وأن الفريق يمرّ بوضع اقتصادي كارثي، بسبب ديونه البالغة 500 مليون أورو. وستلجأ إدارة النادي ببيع أبرز نجوم الفريق من ضمنهم لاعب الخضر، بن رحمة.